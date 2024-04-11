包宗和語中評：馬重申九二共識是正面貢獻

包宗和。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）中共中央總書記習近平10日下午在北京會見馬英九一行。習近平表示，兩岸同胞同屬中華民族，並且提到沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量。前台灣大學副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，這個談話非常具關鍵性，只要兩岸在中華民族認同之下，沒有什麼問題不能商量，這是一個和平訊息。



包宗和強調，只要能夠認同中華民族，不自外於中國，台灣只要做到這個，兩岸就不會走向戰爭。



包宗和解讀“習馬二會”意義說，這個時間點是要穩定兩岸關係。過去幾年兩岸關係驚濤駭浪，兩岸有兵凶戰危之感。馬英九到大陸去就是第一步，讓兩岸關係塑造和平氛圍，這次是馬英九第二次到大陸訪問，並且與習近平第二次見面，這對於兩岸關係絕對是正面。這是馬英九的貢獻。



馬英九重申堅持九二共識，反對“台獨”，包宗和認為，大陸方面也堅持九二共識，反對“台獨”，陸方對馬英九高度肯定。只要在堅持九二共識與反對“台獨”基礎上，要維持兩岸和平沒有問題，但是相反就是兩岸沒有和平。只要搞“台獨”一定是戰爭，堅持九二共識就是一個中國原則，只是兩岸對一個中國原則認知有所不同，但習馬二會都認為，“九二共識是兩岸維持和平重要因素”。



他也說，馬英九在談話中重述1992年會談的內涵，馬英九想問的是，如果台灣不要九二共識，那要什麼？就算要用其他名詞，都不能離開九二共識內涵。陸方也認為只要堅持九二共識，不違反九二共識就是通關密語。如果民進黨執政不用九二共識，那不能離開內涵，絕對不能搞“台獨”，馬習兩人談話是互相呼應。

