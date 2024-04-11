趙春山：中華將是兩岸未來的通關密語

左起，新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、前藍委陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）中共中央總書記習近平10日下午會見馬英九。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山就此分析表示，兩人都重申九二共識、反“台獨”的概念。值得一提的是，兩人也都強調中華二字，從中華民族、中華文化等字語，意即中華將是兩岸未來的通關密語，只要有中華的共識，兩岸什麼都可商量。從習馬二會，他聞到和平的契機與氣息。



趙春山10日下午出席中國國民黨前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的“志聖鮮思”直播節目，現場看完習馬二會轉播後，進行即時評論。



趙春山說，大陸對台政策在兩會上時都講過，習近平也重申九二共識、反台獨、兩岸青年交流，並用中華歷史說明兩岸的關係，特別強調了中華文化、民族大義。而馬英九這次講話也是強調九二共識，雖沒講出一中各表，但也有講口頭表述。



趙春山說，此次見面場地是大陸主場，值得注意的是，習近平在對馬英九講話時，沒提到兩會中講的“和平統一”，這也是省掉馬的麻煩、釋出善意。兩岸是不可分割、同屬一個中國，這是給520即將就任的賴清德的訊息。



趙春山說，他們提到中國人、中國、中國文化、中國歷史等，就是把兩岸聯繫起來。習近平還特別強調“任何外力都不能夠把兩岸加以切割”，這是有非常重要的意義，就看賴清德怎去從中揣摩、吸取經驗。民進黨要不要調整？畢竟賴還是主張台獨的，若調整的話，未來兩岸和平是可期的。

