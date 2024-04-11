黃清賢答中評：兩岸攜手可走回應有正確軌道

南開大學台灣政治研究中心主任、周恩來政府管理學院行政管理系教授黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京4月11日電（記者 海涵）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行。南開大學台灣政治研究中心主任、周恩來政府管理學院行政管理系教授黃清賢就此接受中評社記者採訪時指出，習總書記今天的講話十分深刻，他高屋建瓴地指出了在百年未有之大變局和中華民族偉大復興戰略全局的背景下，兩岸關係應該如何走、應該有怎樣的願景。今天習總書記的講話是關於中華民族偉大復興必由之路的重要論述。在這個必由之路中，祖國必須統一。而在當前兩岸關係充滿風險的情勢下，要實現祖國統一，就要撥亂反正、讓兩岸關係走回應有的正確軌道。



黃清賢說，習總書記從整個中華民族的大格局來談兩岸關係，指出兩岸是一家人，表達了希望兩岸人民過得更好的願景。兩岸人民要過得更好，則需要兩岸攜手同心在通往中華民族偉大復興的道路上前進。



“習近平總書記與中國國民黨前主席馬英九再度會面的時間點非常重要，”黃清賢分析，在2024台灣地區領導人選舉中，勝選的賴清德其實只拿到了40%的選票。從今天賴清德公布的新“內閣”四位成員來看，他依舊還在頑固堅持“台獨”路線，這對兩岸關係而言是很危險的動作。在此時，習總書記通過這樣的講話其實也是告訴民進黨當局，兩岸是一家人，我們不需要讓兩岸關係越走越危險，我們有辦法解決問題。如果兩岸一起在中華民族偉大復興的道路上前進，中國人幫中國人、兩岸攜手合作，那麼現在的驚濤駭浪都可以風平浪靜。從中也可以看出，在兩岸關係面臨困境的時候，大陸依舊希望兩岸回到和平發展和融合發展道路上，由此邁向未來的統一。

