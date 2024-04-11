趙春山：馬鋪兩岸橋樑 民進黨講不出好話

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問表示，馬英九訪陸之後，即使散會是“人散曲未終”，但是未來這個曲怎麼唱下去，就不是馬英九事情，是執政者的事情。但馬訪陸對民進黨兩岸關係調整沒有很大影響，馬英九本來希望可以鋪一條兩岸橋樑，但是民進黨卻講不出一句好話。



趙春山表示，馬英九完成訪陸任務之後，是給自己歷史定位，馬希望能夠代替台灣人民表達不要戰爭、要和平的聲音。但是這個聲音能聽到將來民進黨政府耳朵嗎？或者美國會將來做出什麼回應，現在都不知道。



他說，短期內目前感覺是，0214金門漁船事件緊張氣氛有舒緩、緩和，但是這個事情還沒有解決，兩岸關係不見得轉危為安，“我沒有這麼樂觀”。現在陸委會主委邱太三以及民進黨中央、“總統府”目前對馬英九訪陸反應是蠻理性，但是綠營側翼、名嘴等都是批評，連一點贊賞馬英九為了兩岸和平努力的肯定都沒有，“這樣兩岸關係能樂觀嗎？”



馬英九訪陸，但是中國國民黨主席夏立言訪美，美國試圖拉攏國民黨？國民黨與馬英九路線越來越遠？趙春山說，這是國民黨的政策，夏立言主管大陸與美國部分，去美國看看也沒有什麼，夏立言去美國，不應該與馬英九訪陸與國民黨扯在一起。



他說，況且馬英九也不代表國民黨，馬去之前也沒有與國民黨商量，如果這樣馬英九不代表國民黨，不會像外面的批評，夏立言到大陸又到美國好像想要兩面討好。但是親美和陸政策是國民黨一向的政策，過去馬政府時代也沒有放棄跟美國來往，夏立言不是因為馬英九訪陸，才有訪美安排，國民黨也希望做好對美關係，這是兩回事。



至於國民黨與馬英九路線越來越遠？趙春山認為，不能講越來越遠，國民黨有些人的想法與理念，與馬英九有不同，馬英九很多地方是為了理想。因為已經卸任，“務虛”比較多，務實部分要看執政者，執政者最重要，沒有權力講再多的話都沒有用。



他表示，馬英九因為身份不一樣，此次訪陸不用給馬過度期待，過去是執政，現在已經卸任，訪陸的意義已經沒有過去馬習會這麼重大。馬英九到大陸講話，不是執政者，也沒有代表性，只是因為大陸把馬英九當老朋友，才會見面，提出問題時間很多，但是不會有太多解決問題方式，因為馬英九無法解決。



趙春山也說，本來希望民進黨透過馬英九更了解兩岸關係，但是綠營名嘴側翼還是在罵，讓人家感覺台灣最美不是人情味，不用這樣對馬英九講話。馬英九訪陸看起來，對民進黨兩岸關係調整沒有很大影響，馬英九本來希望可以鋪一條兩岸橋樑，但是民進黨卻講不出一句好話。