邱世卿：日盼調整美日安保條約 美未必答應

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月11日電（記者 方敬為）日本首相岸田文雄訪美10日會晤美國總統拜登，外界關注《美日安保條約》調整的可能性。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，在美日峰會舉行前，日方已透過媒體等管道放出條約大幅度調整的風聲，包括對駐日美軍司令部調整、安保範圍納入釣魚台等，但恐怕是日本單方面的期望，美國未必答應。



邱世卿指出，岸田文雄10日與拜登會晤後，11日菲律賓總統小馬可仕也將加入會談，美日菲首辦峰會，美國希望在戰略上圈住日本與菲律賓，但如同前述，日本有自己的利益出發點，菲律賓也是如此，因此美日菲實質上的戰略協作效益，有待後續觀察。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



日本首相岸田文雄4月8日抵達美國展開國是訪問，10日與拜登先舉行雙邊會談，商討提升美日同盟關係，11日菲律賓總統小馬可仕也將加入，3人將首度舉辦美日菲峰會。峰會前夕，外傳《美日安保條約》將迎來大幅度調整，包括將安保範圍納入釣魚台、強化駐日美軍司令部位階等。



邱世卿表示，日本在美國年底總統大選前，希望能夠盡可能的爭取到美國在安保乃至於軍事戰略的承諾或鬆綁，最大的目標就是邁向國家正常化、軍隊正常化。可以發現，目前傳出來的消息大部分是由日本放出，美國國務院或者美國國防部並沒有正式呼應。



他提到，日本希望將釣魚台納入適用《美日安保條約》第五條，這部分實踐比較困難，即便美國同意將釣魚台納入美國安保條約，卻難以平息釣魚台主權爭議的問題，尤其兩岸都強調擁有釣魚台主權，美國不可能助日本實質控制釣魚台，這會引發非常多的負面效應，乃至於區域動盪。



邱世卿說，釣魚台目前的地位仍然有巨大爭議，多方都宣稱擁有主權，在這種情況下，如果美國以維護日本利益為理由，幫助日本控制釣魚台周邊海域，他不認為可行。

