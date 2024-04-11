親身見證習馬二會　邱坤玄：兩岸一家親氣氛

政大東亞所名譽教授邱坤玄接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月11日電（記者 張嘉文）備受矚目的習馬二會10日下午登場，全程與會見證此一歷史時刻的政治大學東亞所名譽教授邱坤玄接受中評社訪問時表示，這次會面對穩定整個兩岸關係有示範性的作用。



邱坤玄強調，這代表了馬英九這條路線是行得通，能讓兩岸和平穩定。對照民進黨政府這幾年來沒有採取有效措施平息兩岸緊張氛圍，兩岸沒有溝通管道，更沒有辦法處理衝突或是糾紛，是一個很危險的狀況，習馬二會就示範了如何做。



“習馬二會”10日下午4點在北京人民大會堂東大廳進行。中共中央總書記習近平首先發表談話，其後馬英九也發表了談話。馬英九方面參與會談的包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九辦公室主任王光慈和邱坤玄以及大九學堂20位台灣學生。



邱坤玄先從形式談起：習近平選擇在東大廳會見馬英九，這個廳是比福建廳、台灣廳規格更高的地方，更是過往接待外國元首的首選，另外今次會見有包括習近平在內的三個中共中央政治局常委出席，這是非常之高的接待規格。這樣的接待規格，代表習近平對馬英九的高度評價，也是熱情對待老朋友的方式。



另外，邱坤玄說，習近平的談話基調完全是以和平為出發點，強調非常重視青年。

