習馬二會　王佳煌：綠要看懂 勿跨越紅線

元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌。（中評社 資料照） 中評社桃園4月11日電（記者 盧誠輝）針對10日在北京舉行的習馬二會，元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌接受中評社訪問認為，從中共中央總書記習近平的談話可以看出是對台灣釋出善意。民進黨政府要看得懂習馬二會所釋放出的訊息，不要跨越最後那條紅線。



王佳煌，美國密西根州立大學社會學博士、政治大學中山人文社會科學研究所法學博士。就讀淡江大學國際關係與戰略研究所碩士論文是“諸葛亮的戰略研究”，曾任元智社會暨政策科學學系教授兼學務長。



王佳煌表示，習近平在人民大會堂東大廳會見馬英九，給足馬英九面子，基本上就是對台灣釋出很大的善意。大陸未來在台海的軍事演習等做法還是會有，但應不會掉入美國所設下的圈套。



他強調，民進黨政府應該要看得懂這次習馬二會所釋出訊息，千萬不要跨越最後那一條紅線，例如“獨立公投制憲”或修改“憲法”之類的具體行動，那大陸絕對就無法忍受了。



王佳煌指出，這次習近平的談話除了對台政策定調與釋放善意外，談話中強調的“兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢”一席話則是說給美國聽的，意在警告美國不要亂來。

