謝郁答中評：習馬會從民族高度把握兩岸大局

中國現代國際關係研究院研究員謝郁（中評社資料照） 中評社香港4月11日電（記者 郭至君）中共中央總書記習近平10日下午在京會見中國國民黨前主席馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是第一次在北京會面。對此，中國現代國際關係研究院研究員謝郁對中評社記者做了詳盡解讀，她表示，習近平總書記在會見國民黨前主席馬英九的時候發表了很重要的講話，聚焦中華民族，從中華民族的整體以及長遠利益來把握兩岸關係的大局。



謝郁告訴中評社記者，重要講話把兩岸關係的大局和前景放到了中華民族的整體利益和長遠發展的角度來看，這是習總書記在對兩岸關係的論述中最深入、最聚焦、最全面系統地闡述兩岸關係和中華民族復興的一次講話，通篇都非常聚焦主題，從民族發展的高度來談兩岸關係。



謝郁也表示，近幾年來，兩岸關係都處於非常嚴峻複雜的形勢，兩岸關係面臨著來自“台獨”勢力和外部干涉勢力的雙重挑釁，台海的緊張局勢不斷推升，在這樣的大背景下，這次會見可謂意義重大。台海局勢越緊張，兩岸之間越需要這種高層的、全局性的溝通對話和互動交流。雙方共同來為維護兩岸的和平和兩岸同胞的福祉，相向而行，對話合作，這是特別重要的，對現在的台海的緊張局勢和兩岸關係的前景釋放了非常正面的，有利於和平對話的信號。

