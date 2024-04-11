中評特寫：直擊習馬二會四個暖心細節

中共中央總書記習近平和馬英九握手互動。（中評社 林艷攝） 中評社北京4月11日電（記者 林艶）中國國民黨前主席馬英九率台灣青年訪問大陸，中共中央總書記習近平4月10日下午4點在北京人民大會堂會見了馬英九一行。這是繼2015年新加坡習馬會之後二人再度會面，同時也是首次在北京相見。會面時間持續了40餘分鐘，中評社記者留意到此次會面有四個值得關注的暖心細節。



第一，人民大會堂的會面場地佈置十分溫馨。中評社記者現場看到，雖然昨天的北京下起了小雨，但為了歡迎馬英九一行的到來，人民大會堂的北門台階上特別鋪設了紅地毯。大會堂裡的佈置也十分溫馨，有許多的時令鮮花擺放在大廳的不同位置。此外，會面的地點特別選擇在了東大廳，東大廳也是我們在新聞聯播中經常看到習總書記會見重要賓客的會見場所。值得注意的是，過去台灣客人來訪主要安排在福建廳等會見居多，習總書記在此廳會見台灣客人的情況在過往則是罕見的。



第二，會見廳特別安排了兩排台灣青年座位。中評社記者看到，會見廳的主桌是一張長條桌，雙方分別圍繞兩側而坐。其中，習近平總書記一側的後方按照慣例擺放了兩張小桌子供工作人員使用，而馬英九一側的後面則是特別擺放了兩排桌椅，專門為隨行而來的二十位台灣青年所準備。台灣青年們這次不僅有機會親眼見到習近平總書記，還有台灣青年代表發言與習近平總書記交流。習近平見到對面坐著的二十位台灣青年也非常高興，他形容這些年輕朋友煥發著青春的風采，並且笑容滿面地對他們說道，青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好。兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。



第三，習近平總書記熱情歡迎細節暖心。昨天的會面特別安排在東大廳的北屏風處握手，馬英九一行從北屏風後的大門進入。中評社記者現場看到，在王滬寧、蔡奇以及宋濤、潘賢掌等人陪同下，習近平總書記特別提前抵達大廳。進入大廳後，習近平總書記首先環顧會場的佈置，期間他指著座位區向一旁的工作人員確認座位安排。

