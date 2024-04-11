中評現場：習近平與馬英九共論中華民族

會見現場（中評社 林艶攝） 中評社北京4月11日電（記者 林艶）中國國民黨前主席馬英九率台灣青年再次訪問大陸，中共中央總書記習近平4月10日下午在北京人民大會堂會見了馬英九一行。習近平總書記和馬英九在會見中，重點就兩岸同胞同屬中華民族展開交流對話。



習近平表示，兩岸同胞同屬中華民族。中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲和榮光。中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣。中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實。



習近平強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。我們要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。



第一，堅定守護中華民族共同家園。中華民族、中華文明幾千年來歷經滄桑、飽受磨難，卻生生不息、綿延不斷，關鍵在於中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫。兩岸同胞要堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。



第二，堅定共創中華民族綿長福祉。為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。共創中華民族綿長福祉，這個目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是實現兩岸同胞對美好生活的向往，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，共同實現中華民族偉大復興的中國夢。我們有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力同台灣同胞一起共創美好未來。



第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識。中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

