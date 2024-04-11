快評：四個“堅定”　為兩岸關係未來指出方向

中評社快評／中共中央總書記習近平10日下午在北京會見馬英九一行，這是相隔8年多之後兩人再次會面。習近平在會見中談了四個“堅定”，為兩岸關係未來發展指出方向。



四個“堅定”包括：第一，堅定守護中華民族共同家園。第二，堅定共創中華民族綿長福祉。第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識。第四，堅定實現中華民族偉大復興。



習近平指出，兩岸同胞要堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的“九二共識”。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家里人的事先接觸交流起來，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。



馬英九表示，堅持“九二共識”、反對“台獨”，是兩岸關係和平發展的共同政治基礎。兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應深化交流合作，共同傳承中華文化，提升兩岸同胞福祉，攜手前行，致力振興中華。



當前，兩岸關係發展又處在一個重要節點。一方面，家國團圓的歷史大勢浩浩蕩蕩，誰也阻擋不了；另一方面，即將上台的台灣新當局繼續拒不承認“九二共識”，兩岸關係前景又增添新的變數。台灣往何處去？各方都在關注。



昨天的“習馬會”釋出很多重要政治訊息，其中，傳遞給台灣方面的是，大陸堅定推動兩岸關係和平發展，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談；反之，台灣當局若仍然堅持不接受“九二共識”，雙方將無法對話，僵局將難以打破。傳遞給美國方面的訊息是，“中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中”，兩岸自己解決問題，堅決反對外部勢力干涉，絕不讓步。



“兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。”昨天的重要會見為兩岸關係未來發展指出方向，將有力促進兩岸關係和平發展，影響深遠。