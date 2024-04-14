彭韜語中評：習近平講話 釋放四大積極信號

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社圖片） 中評社北京4月14日電（記者 海涵）習近平總書記4月10日在京會晤馬英九。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前就此接受中評社記者採訪，他指出，這次會晤是繼9年前新加坡“習馬會”後的再次會面，也是台灣地區領導人選舉之後兩位老朋友首次會面。在台灣地區民進黨執政的政治格局下，習近平總書記在此時會晤中國國民黨前主席馬英九，有著不一般的政治意涵和文教意義，顯示了在當前國際風雲變幻的背景下，儘管兩岸在政治領域仍存分歧，但兩岸能夠在堅守“九二共識”原則的基礎上，展現出直接且坦誠的溝通姿態。這一歷史性的會面再次表露出大陸對於兩岸關係和平發展的堅定決心和遠見卓識。這種務實合作的態度和做法，有助於緩解緊張局勢，體現了中央對台胞的關心關懷，更有益於推動兩岸關係朝著更加和諧穩定的方向發展，強化兩岸歷史文化聯結，有利於兩岸青年交流交往，為促進兩岸關係和平發展和中華民族的偉大復興注入新的活力。



彭韜認為，此次會晤向島內釋放出四大“積極信號”。一是，堅持一個中國原則和“九二共識”不動搖，這是維護兩岸關係和平穩定、促進祖國統一大業的重要基石。首先，“九二共識”是體現一個中國原則的重要共識，它明確界定兩岸關係的根本性質。這一共識的達成，為兩岸關係的和平發展奠定了政治基礎。其次，“九二共識”是兩岸建立政治互信、實現良性互動的前提和基礎。衹有堅持這一共識，才能保持兩岸關係的和平穩定，防止“台獨”分裂行徑和外來干涉。再次，一個中國原則強調大陸和台灣是一個中國不可分割的整體。這一原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，也是維護國家主權和領土完整的重要保障。如果沒有這些穩定的核心前提，兩岸關係和平發展就無從談起。

