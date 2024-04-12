李振廣答中評：大陸全力塑造台海新局面

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣（中評社資料圖） 中評社北京4月12日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣日前就二度“習馬會”接受中評社記者採訪。他表示，兩岸同胞福祉基於台海和平穩定，近年來台海局勢緊張動蕩非常，今年年初民進黨當局獲得繼續執政的機會，更引發諸多同胞對兩岸關係前景的擔憂。在此時，習近平總書記會見馬英九先生，這是兩岸關係中的一件大事。馬英九先生是島內堅持“九二共識”、堅持兩岸同屬一個中國的標誌性政治人物，他此次應邀訪問大陸並與習近平總書記會面意涵重大。通過馬英九來訪，有望開啟和引領今年兩岸交流越來越多、越來越好的趨勢。在當前兩岸面臨困境且前景堪憂的情況下，大陸將全力推動兩岸關係往積極方向發展，塑造交流合作、和平穩定、有利於兩岸同胞福祉的台海新局面。



“習總書記此次會見時的講話，字裡行間都是從中華民族福祉、兩岸同胞利益、中華民族共同未來出發來考慮台灣問題和兩岸關係。”李振廣表示，大陸真誠希望兩岸關係和平發展，希望兩岸同胞的交流越來越密切、兩岸融合越來越深入、兩岸連接越來越緊密，並在此過程中讓兩岸同胞獲得更多利益、讓台海擁有和平前景。相信此次會面能夠讓兩岸同胞看到和平穩定的希望、看到兩岸交流越來越多的趨勢，有心人也定能感受到這次見面釋放出的積極信號。我們定會通過積極作為，將兩岸關係推向希望的方向。



對於習近平總書記講話中提出的四個“堅定”，李振廣指出，習總書記此次講話站位很高，是從中華民族利益及民族復興的極高角度來看待台灣問題及其解決路徑。這四個“堅定”實際上也是解決兩岸之間問題的最好實施路徑，如果大家都能從這個角度考慮兩岸關係，兩岸關係不僅能走上正確道路，也一定是最符合中華民族利益且和平的道路。這樣實現的統一有助於實現中華民族復興。

