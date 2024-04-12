劉國深答中評：習馬會為穩定兩岸提供新思路

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深（中評社資料圖） 中評社香港4月12日電（記者 袁曉麥）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。對此，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任、台灣研究院特聘教授劉國深接受中評社訪問表示，在當前兩岸關係和平發展面臨嚴峻挑戰的關鍵時刻，習總書記的會見安排為穩定兩岸局勢提供了一個新的思路和機會。習總書記在會見中提出的“四個堅定”，讓我們看到了兩岸雙方的共同底色、共同話語、共同利益和共同願景，彰顯了兩岸融合共生的堅實基礎。



劉國深認為，在“台獨”政客操弄之下，今天的台灣社會越來越狹隘化、碎片化，中華民族、中華文化、國家情懷越來越稀缺。習近平總書記利用這個場合發表這一重要講話，對台灣各界而言無疑是一次很好的對照反思機會，“為什麼過去傳承得還不錯的中華文化、中國意識會丟失了？如果兩岸沒有共同的歷史記憶又將意味著什麼？”



劉國深指出，當前的兩岸關係和平發展到了關鍵時刻，不進則退。馬英九一行此次來訪，可以說是為兩岸關係帶來了一線曙光，表明台灣民間社會有和民進黨當局不一樣的聲音。習近平總書記的會見安排著眼於台灣的在野力量和民間社會，讓大家看到兩岸關係不是少數政黨的私領域，而是兩岸人民的公領域，大家都能以自己的方式參與兩岸關係進程。這就為穩定兩岸局勢提供了一個新的思路和機會。

