美國6名前警察因濫權虐待黑人被判重刑

中評社香港4月11日電／美國南部密西西比州蘭金縣巡迴法院10日作出判決，6名已被解職的白人警察因殘酷虐待兩名黑人男子分別被判處15年至45年監禁。



綜合法庭文件與媒體報導，2023年1月24日，這6名白人警察在沒有搜查令的情況下闖入蘭金縣一處民宅，襲擊非洲裔男子埃迪·帕克和邁克爾·詹金斯。6名警察在對二人進行大約兩個小時的毆打和性侵後，時任蘭金縣治安官辦公室副警長的亨特·埃爾沃德把槍塞進詹金斯嘴裡對他進行“模擬處決”，槍支“走火”打碎詹金斯的下巴。6人隨後聽任受害者流血不止，並試圖在現場放置毒品槍支栽贓以掩蓋罪行。



新華社報導，在10日的州級審判中，埃爾沃德被判處45年監禁。另外5人中，1人被判15年監禁，1人被判25年監禁，3人被分別判處20年監禁。



判決前，兩名受害者的律師當庭宣讀了“受害人所受影響聲明”。詹金斯在聲明中說，受虐待過程中，他們一直在遭受種族主義辱罵。他至今噩夢連連，所受傷害將持續一生。作為一名音樂家，下巴被打碎後他無法再唱歌。詹金斯說：“他們殺了我，我只是沒有死。”



美國全國有色人種協進會蘭金縣分支機構負責人安吉拉·英格利希在宣判後表示，對這6名白人警察的懲處告一段落，但蘭金縣白人執法人員的種族主義暴行仍有待美國司法部徹查，“我們希望一網打盡”。



3月，位於密西西比州首府傑克遜的美國聯邦地區法院判處上述6名警察10年至40年監禁。據美媒報導，州級刑期將與聯邦法庭宣判刑期同時執行。



這一案件因其殘忍程度和美執法部門持續存在的權力濫用與種族主義歧視問題，引發全美關注。