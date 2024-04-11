民主基金會執行長由董事會選　盧業中努力拚

政大外交系教授盧業中接受廣播節目專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）台灣民主基金會董事長10日確定由中國國民黨“立法院長”韓國瑜接任，但執行長選舉仍有疑慮，韓推薦政大外交系教授兼副院長盧業中，不過民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則說是“總統”任命執行長。盧業中今日受訪表示，執行長由董事長韓國瑜提名，15名董事來票選，他會努力拚，獲得跨黨派支持，若接任後會以協助韓國瑜董事長推動相關事務為主。



盧業中今早赴台北市醒吾大樓接受《POP撞新聞》台長黃暐瀚專訪。



盧業中表示，國民黨前“立法院長”王金平擔任民主基金會董事長時，他擔任基金會副執行長6年，也與民進黨前“立法院長”蘇嘉全共事過，是國民黨推薦他進去服務，去跨黨派合作，也許不同黨派之間有立場對立，但民主議題上有很多一致。現在台灣民主多元，不衹有兩黨，另外亞洲民主人權獎2016年也開始辦。



盧業中說，過去他與韓國瑜完全不認識、沒私交，韓透過中間共同朋友邀請他當執行長。他明確感受到韓樂意推動基金會相關工作，民主是台灣軟實力，媒體上常說韓、國民黨對民主人權不感興趣，實際上並非如此。韓很重視程序，都會尊重，他會完全遵照韓的安排，還有基金會相關後續程序，原則上6月17日會開始下屆的董事會，這時間是節點，但執行長出線的時間都還不一定。



黃暐瀚說，昨日執行長黃玉霖請辭、廖達琪暫代，基金會董事15人要票投執行長，目前國民黨4席、韓國瑜1席、台灣民眾黨1席、民進黨1席、“外交部長”1席、“總統府”秘書長1席、財經、學術NGO加起來3席，看起來民進黨加政府方票會比較多。



盧業中說，過去他在基金會很多經歷，董監事對他也不陌生，有機會他一定非常願意投入，跨黨派合作，推動台灣二軌外交，他樂意溝通，若韓相關計劃思考，他都全力配合。



黃問，韓國瑜說要與盧共進退？盧重申，有機會全力以赴。