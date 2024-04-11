邱垂正內定掌陸委會“賴政府”採和平務實路線

邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電／民進黨前主席卓榮泰將接任“行政院長”，未來賴清德政府“內閣”佈局雛形浮現。據瞭解，由於現任陸委會主委邱太三將重回學界，黨內為數不多的“知中派”、海基會副董事長兼秘書長邱垂正可望接掌陸委會。知情者指出，他的中選，象徵新政府採取和平務實路線的極大可能性。卓榮泰預計於週五召開第二場“內閣”人事發布會



邱垂正在學界期間經常往返中國大陸交流訪問，形象溫和，不卑不亢，保留與對岸對話的空間，並建立若干人脈。知情者指出，他的中選，象徵新政府採取和平務實路線的極大可能性。



現任陸委會主委邱太三，在綠營兩岸事務中輩分高。不過，由於邱太三此前在“立院”備詢時透露，已收到學校聘書，預料520後留任機會不大。身為副手的詹志宏擁有超過30年文官生涯，可說是綠營中參與兩岸事務談判經驗最完整的幕僚之一。但在賴清德有意培植中壯世代進入政務系統下，外界也預期詹可能在520後“功成身退”。



綜合台媒報導，邱垂正則是目前綠營檯面上接任陸委會主委呼聲最高人選之一。在擔任陸委會副主委兼發言人期間，處理兩岸事務以“熟稔、專業”著稱，關鍵時刻發言的拿捏，頗受記者稱許。即便2023年2月轉任海基會秘書長，仍舊在推動台商、陸配交流上不遺餘力。為人隨和的邱垂正，是綠營為數不多的中壯世代又資歷豐富的兩岸事務官員。



與邱垂正同世代的梁文傑，今年初甫接任陸委會副主委一職，但他是綠營長期栽培的人才，曾出任民進黨中國事務部副主任，論述能力優秀且熟悉兩岸政策。身為大陳義胞後代，很早就從事中國研究的梁文傑，參與台灣前途決議文起草，對於中國大陸態度相對“持平、開放”，未來也有機會在兩岸事務上發揮所長。



而退輔會主委馮世寬已公開表明交棒，新任主委由現任副主委李文忠扶正的可能性頗高。李文忠擔任8年退輔會副主委，不動如山，與退役將領交情頗深。此外，李文忠也是“國防部”副部長的熱門人選之一。