﻿政府籌備國慶活動　加強愛國主義教育

圖：陳國基率領多位官員，在立法會前廳與議員交流，就六大範疇交換意見。 中評社北京4月11日電／據大公報報導，立法會昨日舉行第14次前廳交流會，政務司司長陳國基率領包括醫務衞生局局長盧寵茂、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟等一眾官員出席。本次交流會就六大範疇和議員交流，包括跨境醫療協作、“醫健通＋”發展、地區治理、青年事務、旅遊事務署及康文署最新工作計劃。



陳國基表示，隨著香港建立了更穩定安全的社會環境，現在是政府應該與社會各界，集中力量發展經濟、改善民生的黃金時間。而今年是中華人民共和國成立75周年，政府正在籌備一系列以愛國主義為主題的國慶活動，並鼓勵各界開展相關活動，務求整個社會營造愛國氣氛。



陳國基表示，在交流會上，官員和議員均認為，隨著香港建立了更穩定、更安全的社會環境，現在正是政府聯同社會各界集中力量，發展經濟、改善民生的黃金時間。



國安條例增強香港“免疫力”



他說，香港應加強愛國主義教育。“香港國安法和維護國家安全條例如同良藥，用來保護香港，當有病時用以醫治；而為了增強香港自身『免疫力』，我們就要加強市民的愛國情懷和國民身份認同，這是提高我們自身對外部勢力干預和抹黑我們國家的最好『免疫力』。”



陳國基說，由他領導的“憲法和基本法推廣督導委員會”新成立了“愛國主義教育工作小組”。工作小組將會協調政府和社會各界力量，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。在交流會上，不少議員都提出寶貴的建議，政府會與工作小組一起加以研究。



至於如何加強培育青年成為愛國愛港的新一代，陳國基表示，政府一直全力推行《青年發展藍圖》，當中超過160項具體行動和措施正在落實，進度良好。



政府過去一年提出近60項新措施，反映《青年發展藍圖》會不斷更新，以適應香港社會的需要。他強調，政府會與“愛國主義教育工作小組”緊密合作，更好結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，培育愛國愛港的新一代青年。今年更是中華人民共和國成立75周年，政府正籌備一系列以愛國主義教育為主題的國慶活動，並鼓勵社會各界舉辦相關活動，務求在整個社會營造愛國氣氛。

