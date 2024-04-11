岸田訪美苦練英語　日民眾抱怨本末倒置

圖：岸田文雄（左）10日與拜登在白宮舉行會談。＼美聯社 中評社北京4月11日電／據大公報報導，綜合共同社、彭博社報導：日本首相岸田文雄8日抵達美國，10日與美國總統拜登在白宮舉行雙邊會談與聯合記者會。美媒稱，二人將宣布多個合作項目，包括改變駐日美軍結構、月球探索、人工智能（AI）、情報分享等。日媒披露，岸田為在美國國會發表演講而苦練英語。日本民眾對此表示不滿，認為岸田本末倒置、不務正業，且對美國的態度過於卑躬屈膝。一名網友說，岸田有時間練習英語，不如多關心一下日本國民的生活。



彭博社援引美國高級官員稱，防務問題是拜登和岸田10日會談的首要議題，兩國計劃成立一個國防工業委員會，並將允許日本造船廠工人為美國海軍艦艇進行更多維護工作，以鞏固兩國軍事同盟。日本民眾對此感到不安，9日晚舉行集會和遊行，反對日本政府謀求擴張軍力及加強日美同盟。一名參加集會的學生說，此次會談是推進日本自衛隊和駐日美軍一體化的“戰爭會議”。



岸田將於當地時間11日在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演講。日本資深政治記者田崎史郎9日披露，岸田此次演講將全部用英語進行，為此特意請了一位曾為美國總統撰寫演講稿的人。這位撰稿人將演講內容制成錄音，岸田聽錄音反覆練習。日本網友批評說，岸田有時間練習英語演講，不如多關注日本國民的生活。