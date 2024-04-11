賴清德第二波人事曝光　台南幫上位

台北地檢署檢察長鄭銘謙內定為“法務部長”。(照片：台北地檢署網站) 中評社台北4月11日電／準“行政院長”卓榮泰10日表示，已開始徵詢相關“內閣”“閣員”。除了已曝光內定“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺之外，台南市研考會主委陳淑姿也內定接任主計長。“法務部長”傳由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任，“行政院”公共工程會主委則由前中油董事長陳金德出任，這些人選與賴清德本命區台南有淵源外，也和陳菊力薦有關。



根據《中時新聞網》報導，昨曝光名單中以“法務部長”人選最受關注，鄭銘謙是台南人，曾任台南地檢署檢察長，符合“台南幫”資歷，也因他任職廉政署期間辦過不少政治人物貪瀆大案，對於有“政治潔癖”的賴而言，確是適當人選。



鄭銘謙是中興大學法律學系畢，司法官學院26期結業，是“檢察總長”邢泰釗大學同學，2人還同宿舍睡上下鋪，情誼深厚。曾任“法務部”法律事務司副司長、雲林地檢署檢察長、台南地檢署檢察長、廉政署長，金門高分檢檢察長，去年獲拔擢出任素有“天下第一檢”之稱的北檢檢察長。



此外，台南幫入閣再添1女力，陳淑姿內定接任主計長，她昨帶著笑意連說“謝謝”，但也強調“現在不方便說什麼”；市長黃偉哲則證實，前晚接獲賴清德及陳淑姿電話告知。至於李孟諺轉掌“交通部”，黃則說，李不是“台南幫”，還爆料是蘇貞昌推薦給賴。



陳淑姿是從台南縣市合併前的台南市長許添財，到合併後的市長賴清德、代理市長李孟諺及現任市長黃偉哲，長期擔任市府主計處長都受到重用。



另大選期間擔任賴重要輔選幹部、也是“信賴台灣之友會”祕書長的陳金德，選後地方就臆測陳可能入閣，在卓榮泰等輔選功臣入閣後，昨傳出陳將掌公共工程會，對此，陳金德僅回應稱沒有接到徵詢電話、不方便說明，言語似乎透露傳聞不假。



工程會主委吳澤成選後曾透露520後將休息，而早在2017年底，陳金德就從吳澤成手中接下宜蘭縣代理縣長，現又可能從吳手中接下工程會，可謂相當巧合。



其他如傳“勞動部長”可能人選之一是現任南市府勞工局長王鑫基。王昨面對傳言，連說好幾次“沒有啦，哪來的傳言？”由於王鑫基從賴清德迄今已任勞工局長近14年，其推動的“做工行善團”更被賴承諾推廣全台，入閣呼聲高。