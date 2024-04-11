樓市轉旺　今年料價量齊升

中評社香港4月11日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，樓市撤辣後，地產代理不但捱過了數年的寒冬，更突然走入了“黃金大時代”。地產成交量以倍數計急增，而且各類型買家，包括上車客、換樓客、分支家庭、投資者、投機者等都積極入市。內地資金更魚貫進場，尤其在“小紅書”等內地社交媒體平台的推波助瀾下，更形成一股銳不可當的“南下買樓潮”。對代理而言，這種銷售速度、數量和高傭金比率都同步升溫的日子，堪稱是“百年一遇”。



大手客重現帶動氣氛



大公報報導，踏入二季度，相信市場仍將處於這種熱度之中，原因在於內地買家再次聚焦香港物業，成為市場重要客源。目前香港樓價平均已由高位回落兩成半左右，加上內地人毋須再繳巨額的辣招稅，此消彼長下，他們就覺得香港的物業非常抵買。此外，香港的物業質素、管理、保安等，更是比很多地方都優勝；同時容易租出單位，可以享受穩定的租金回報，回報率亦比內地高一至兩倍。



如此，也解釋了市場為何會有大批來自內地的“西餅客”湧現，即入市掃貨動輒就以“半打”或“一打”計算的客戶。反觀香港的投資者、收租客等，則因為在這幾年間受到經濟及樓價下跌的衝擊，購買資產的意欲大降，所以態度仍是比較保守及慢熱。



內地客掃貨，固然令新盤銷情熾熱，但由於發展商的貨尾量仍然高企，暫時來看，仍未有條件可以加價而不影響銷售速度。其實，市場確有一些發展商見市況暢旺，想略為調升價錢，但加價後項目銷售即時停滯不前；地產代理眼見如此，亦很自然會“捨難取易”，客源漸漸就流向了其他新盤。當面對銷售放慢時，這些發展商唯有再提高傭金，推動代理去幫忙促銷。



現時的發展商都在積極去庫存，避免在高息環境下，面對沉重的資金壓力，所以已沒有太多“惜售”的空間。



筆者相信，樓市的壞消息已經盡出，反而好消息會愈來愈多，例如美國預期減息，以及有更多家族辦公室和大型企業落戶香港、更多專才移入香港補充勞動力等等，都可以幫助香港更快走出經濟低谷，樓市今年內必定可以重現“價量齊升”。