匯豐籲親身到中國瞭解　勿道聽途說

中評社香港4月11日電／大公報報導，匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建昨出席匯豐全球投資峰會後表示，外界需要親身到訪當地，感受市場實際情況，觀察自身業務，才能夠對一個地方的經濟作評論。事實上，匯豐在內地已作出長期和積極的部署，去年多次到訪內地與客戶及監管機構交流，瞭解市場實際情況，不作道聽途說。



廖宜建說，雖然內地在零售、內房及中小企等領域仍面對挑戰，但不少當地企業及跨國企業的業務仍有良好增長，而且中國的外幣債務偏少，一系列穩定經濟措施持續推出，對總體中國經濟環境有信心。



付一夫：評級不全面客觀



星圖金融研究院高級研究員付一夫認為，年初以來，中國經濟各項指標均勝預期，惠譽調低中國評級展望，不代表預測的準確性，也不代表真實性。由於惠譽評級體系並不全面客觀，相信對中國經濟發展前景不會帶來實質性影響。



付一夫說，今年來，中國採購經理指數（PMI）、社融、出口等指標表現強勁，預示中國經濟仍保持持續回升向好態勢。另一方面，中國去年對全球經濟貢獻率超30%，彰顯中國經濟對全球經濟發展的重要性。他強調，儘管中國房地產行業處在調整階段，但財政與貨幣政策始終發力，一定程度有助於抵銷房地產發展領域的壓力。



付一夫續稱，中國今年經濟增長預期目標設定為5%左右，展現出決策層對經濟持續向好恢復的信心和必勝把握，“我對中國經濟前景持非常樂觀的態度。”



華金證券首席宏觀及金融地產分析師秦泰指出，今年一般預算赤字率僅3%，但新增專項債達3.9萬億元人民幣，大幅超預期，而萬億元人民幣超長期特別國債的安排，也不僅限於今年，可能持續數年連續增量發行。中國財政積極擴張的決心和力度，比赤字率單個指標看起來大得多，對全年經濟穩增長將帶來積極作用。