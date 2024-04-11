林國成：習馬二會應鼓勵　勿以政黨顏色論

民眾黨委員林國成接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）“習馬二會”10日下午舉行，台灣民眾黨“立委”林國成11日接受中評社訪問表示，馬英九此行代表台灣希望兩岸和平的人拋善意、發聲，和平很重要，外界應給鼓勵，不要以政黨顏色來論。



至於民眾黨主席柯文哲訪陸的可能性？林國成說，柯文哲一向提倡5個互相，民眾黨也從未排斥與大陸交流。雖柯文哲近期沒有訪陸計劃，但他認為這些需要慢慢來，如民眾黨幹部、“立委”等先多做交流，有共識後便能慢慢促成。



中共中央總書記習近平10日下午4點在人民大會堂東大廳與馬英九會面，這是繼2015年新加坡習馬會之後的第二次會面。



台灣民眾黨“立法院”黨團11日上午舉行“嚴懲兒少數位性暴力”公聽會，民眾黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城、民眾黨“立委”林國成、麥玉珍等人出席。



林國成接受中評社訪問表示，兩岸關係在民進黨執政8年來，算是降到低谷冰點，馬英九此次願意訪問大陸，並有習馬二會的舉行，也是一個突破。無論綠營如何批評，他對馬此行是中性的定位。在兩岸關係冰點的情況下，台灣有人赴陸拋出善意，這都要鼓勵，不希望大家以顏色來談論兩岸。



林國成說，和平很重要，擦槍走火就可能成造成戰端，既然有人拋出善意，都值得鼓勵。馬英九此行可以說是為台灣希望兩岸和平的人發聲。他認為，馬英九此次訪陸不是代表國民黨，也不是代表馬英九個人，而是代表希望和平的台灣人，接下來就看大陸怎麼解讀，他也希望兩岸需要和平共存，以達到雙贏。