李遠哲撇教改責任？藍委：有60所大學恐退場

賴士葆指出，少子化海嘯衝擊教育現場的窘迫，如何善後才是教育要面對的嚴肅議題。（賴士葆臉書） 中評社台北4月11日電／繼台前“國安局長”陳明通在新書發表會上“洗刷冤屈”，前“中研院”長李遠哲也在近日出書“撇教改，劃界限”。李遠哲在受訪時表示，台灣現在碩博士滿街跑，不是他的錯。中國國民黨“立委”賴士葆表示，李遠哲倒是點出現在高教最嚴重的問題，過去像便利商店一樣廣設大學，甚至曾經高達164所，這幾年陸續出現退潮現象是意料之中的事情。賴清德要面對少子化衝擊，已經陸續15所大專院校退場，未來還有60所被鎖定可能退場。



藍委賴士葆10日在臉書發文表示，一群人在1994年走上街頭，發起410教改大遊行，當年看似冠冕堂皇的為孩子爭取教育權，爭取廣設高中大學的人，應該不會想到會給教育帶來難以收拾的災難。



賴士葆認為，教改滿30年，陸續有很多檢討教改的輿論聲浪，獵巫指向李登輝、李遠哲、黃武雄等人為教改負責。平心而論，要談政治責任或是道德譴責已經沒有實質的意義，因為不會改變少子化海嘯衝擊教育現場的窘迫，如何善後才是教育要面對的嚴肅議題。



賴士葆指出李遠哲最近出書為自己參與教改喊冤，說現在碩博士滿街跑及廣設大學都不是他的錯。出版自由，每個人都可以出書為自己留下文字洗白。就像民進黨前新竹市長林智堅抄襲案是台大學倫會認證的，陳明通都可以出書自清喊世紀大冤案一樣。李遠哲倒是點出現在高教最嚴重的問題，過去像便利商店一樣廣設大學，甚至曾經高達164所，這幾年陸續出現退潮現象是意料之中的事情。



賴士葆表示，賴清德要面對的不只是少子化帶來人口的減少，直接衝擊的是學生註冊率，已經陸續15所大專院校退場，還有60所被鎖定可能退場，如何解決所產生的流浪學生和流浪教師的問題。另外，教改過程中技職教育被扭曲普通化因此喪失技職特色、寧爛勿缺的招生導致學生素質低落，大學文憑被嚴重貶值使青年低薪成為常態等，這些都在考驗新政府要如何收拾錯誤政策留下的爛攤子。