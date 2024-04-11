許正宇：港擴大金融服務　抵禦外圍挑戰

財庫局局長許正宇（左二）在紐約參與有關香港金融科技發展的圓桌討論。＼政府新聞處 中評社香港4月11日電／大公報報導，財經事務及庫務局局長許正宇繼續在美國紐約的訪問行程，推介香港優勢。他表示，香港就像一個船錨，在經濟不穩定的時期仍保持穩定和韌性，並且是聯繫亞洲及以外地區的門戶，其中包括東盟及“一帶一路”地區，是全球企業和投資者的理想進駐地。



香港具備三大優勢，首先是穩定和韌性。許正宇指出，“一國兩制”是香港穩定的基石，香港並奉行高度自治、法院行使獨立審判權，以及維護法治。



許正宇提到，儘管遭受疫情衝擊，香港仍是亞洲區內最大的對衝基金中心和第二大的私募基金中心，目前資產管理規模近4萬億美元，同時有逾2700間單一家族辦公室，在聯繫匯率制度下，香港還擁有超過4200億美元的龐大外匯儲備，規模相當於港元貨幣基礎1.7倍。



其次是風險緩衝。許正宇稱，香港長期以來一直是國際風險管理中心，提供專業保險服務等多元化的風險管理渠道，並致力開拓多項金融服務，包括積極推動保險相連證券、持續深化各項便利人民幣跨境投資和資金雙向流動的互聯互通機制，以及鼓勵金融機構提供更多離岸人民幣產品和風險管理工具等措施，以抵禦外圍經濟挑戰及不明朗因素。



9月辦“一帶一路”稅收征管合作論壇



第三是地利優勢。許正宇表示，香港作為聯繫亞洲及以外地區的門戶，占據戰略位置，是全球企業和投資者的理想進駐地。他補充說，香港不僅可聯繫迅速發展的東盟市場，也是連接更廣泛的“一帶一路”地區的門戶。



許正宇還提到，香港將在9月舉辦“一帶一路”稅收征管合作論壇，提供平台讓來自各國政府、國際組織、學術機構和戰略企業的代表，就稅務管理合作和能力建設建立聯繫和交流意見。