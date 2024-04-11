港吸基金家辦落戶　另類投資擬設稅務寬免

香港是國際資產及財富管理中心，同時家族辦公室業務迅速發展。（大公報） 中評社香港4月11日電／大公報報導，為吸引更多投資者來港，特區政府在今年財政預算案中，宣布將進一步優化有關基金、單一家族辦公室及附帶權益的優惠稅制。外電昨日引述消息指，特區政府擬推出咨詢文件，將包括私人信貸及基礎設施在內的受歡迎另類投資工具，提供更優惠的稅務待遇，預計文件最快於本月出台。



市傳最快本月咨詢



財庫局發言人回應指，正與監管機構聯絡業界，瞭解他們對財政預算案建議的看法，並會適時就具體優化建議咨詢意見。



據悉，咨詢文件或建議對用於另類投資的特殊目的工具的利息收入提供免稅優惠，而另類投資包括私人信貸、混合證券、房地產及基礎設施等。在今年財政預算案中，宣布將進一步優化有關基金、單一家族辦公室及附帶權益的優惠稅制，包括檢討稅務寬免制度的適用範圍、增加合資格交易的種類，以及提升有關處理附帶交易的彈性，從而吸引更多有潛力的基金和家族辦公室來港落戶。



事實上，近年另類投資受到投資者青睞，據Preqin估計，2027年另類投資基金管理的資產將較2021年增長70%至23.3萬億美元。



德勤與香港家族辦公室最新研究顯示，香港有超過2700個單一家族辦公室，反映本地家族辦公室行業正在蓬勃發展，香港既是卓越的國際資產及財富管理中心，同時亦正崛起成為全球家族辦公室樞紐。



德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，具有競爭力的稅制是家族辦公室評估落戶地的關鍵考慮因素。隨著特區政府推出新的“資本投資者入境計劃”、為家族投資控權工具提供稅務寬減、便利市場措施和建立家族辦公室服務提供者網絡等一系列措施，超高淨值人士和家族對香港快速增長的家族辦公室行業的興趣與日俱增。



德勤並建議，取消“5%附帶收入”門檻、擴大“合資格資產”的定義以包括藝術品和數字資產等投資、將成立於香港的基金管理公司及單一家族辦公室的利得稅稅率由16.5%減半至8.25%。