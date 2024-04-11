進口蛋倉儲費八千萬？陳駿季：政府補助一半

陳駿季受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月11日電（記者 俞敦平) 針對日前媒體報導政府因為銷毀過期雞蛋，導致多花了高達新台幣八千萬元的倉儲費用。“農業部”代理部長陳駿季今天受訪時表示，媒體對於進口雞蛋的倉儲費用有誤解，強調這些費用並非用於報廢雞蛋，而是去年進口雞蛋後，用於不同批次雞蛋調度的總倉儲費用。



陳駿季進一步解釋，根據相關的會計規定，在倉儲費用的補助方面，並沒有超過二分之一，大約補助4116萬元。



“立法院”經濟委員會今天審查遠洋漁業條例部分條文修正草案、野生動物保育法部分條文修正草案等案，陳駿季會前受訪做上述表示。



陳駿季表示，畜產會根據畜牧法的規定，必須負責畜牧產銷的管理。他提到，雞蛋的進口是為了滿足當時市場的需求，因此相關的倉儲費用是必要的。他強調，提到的八千萬元和四千萬元的數字，僅代表政府在特定專案中的補助金額，並非浪費納稅人的錢。



此外，陳駿季也回應今日同時間在“立法院”外進行的動保團體的抗議活動，他們要求禁止使用捕獸鋏和金屬套索等非人道且無差別的捕捉器具。



陳駿季表示，修訂野生動物保育法的主要目的之一就是禁用這些傳統的捕獵器具，因為它們對動物的殺傷力極大。他呼籲所有“立法委員”和民眾支持這項立法，並指出在動保法中已經禁止了這些器具的製造、販賣和陳列。