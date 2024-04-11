習馬二會　賴士葆：“賴政府”應感謝馬英九

藍委賴士葆。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北4月11日電（記者 俞敦平)針對昨日習馬二會，11日上午中國國民黨“立委”賴士葆於“立法院”受訪時表示，馬英九的行動為兩岸關係建立和平橋樑，並呼籲未來新政府感謝馬英九對兩岸和平的貢獻，並跟隨馬英九走和平之路。



賴士葆指出，這次習馬會在人民大會堂的東大廳舉行，這是一個通常用於接待外國重要領導人的場所。此次會議顯示出大陸對此次會晤的高度重視，不僅習近平出席，還有其他二位中央政治局常委參加，使得共有三位常委出席。會議中，雙方都強調了對“九二共識”的支持，並反對“台獨”。



賴士葆提到，馬英九在會議中提到了“中華民國”和“九二共識一中各表”的立場，這被視為對“中華民國主權”的堅定捍衛。這一行動似乎回應了綠營官員和民代對他的期望。賴士葆指出，陸委會主委邱太三曾公開呼籲馬英九在會晤中捍衛“中華民國主權”，而馬英九的發言正是對這一呼籲的回應。



賴士葆認為，馬英九的此次行動不僅是對“中華民國”立場的堅持，也為兩岸關係搭建了和平之橋。他進一步指出，馬英九的努力為兩岸緊張關係提供了緩解的可能性，並認為未來的新政府應該感謝馬英九為兩岸和平所做的貢獻，並呼籲後續的政府繼續沿著這條和平之路前進。