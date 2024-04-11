美通脹超預期　6月不減息機會大增

美國通脹呈現反彈、道指近月出現跌勢（大公報） 中評社香港4月11日電／大公報報導，美國3月份通脹連續第三個月超出市場預期，最新公布的消費物價指數（CPI）不論整體或核心均高於預測，市場揣測聯儲局今年的減息行動或繼續推遲。數據公布後，芝加哥聯儲局觀察工具顯示，6月份維持利率不變的機會大升，由CPI公布前的42%，大增至最新的76%，減息的機會亦由56%下降至衹有22%。數據利淡股市，道指初段最多曾急跌531點，報38352點，標普和納指亦同樣下跌，美元和美債息卻急升。



美國官方數據周三公布，扣除食品和能源，即所謂的核心指數，CPI在3月份按月升0.4%，高於預期的0.3%。而按年計算，核心指數升3.8%，同樣高於預期的3.7%，而整體按年亦升3.5%，亦高於預期的3.4%，2月為3.2%。經濟分析師一般相信，核心指數是觀察美國潛在通脹率的較準確指標。



年內減息或衹有2次共半厘



造成今次通脹維持偏高的元凶是汽油和住宿成本，占整體單月升幅的一半，與此同時，汽車保險、醫療費用、服裝開支在上月均錄得上升，衹有新車和二手車的價格回落。



最新的數據令人相信，通脹率放緩的步伐已停止，主要受到勞工市場仍然強勁，支持消費需求繼續維持強勢。聯儲局的官員在近月一直強調，在看到物價持續回落之前，不會開始減息。故除了芝加哥聯儲局觀察工具外，掉期合約的交易亦顯示出，聯儲局今年將只會減息0.5厘，而減息次數應衹有兩次，少於該局早前發布的點陣圖所預計的三次，或是0.75厘。



華爾街：聯儲莫對通脹掉以輕心

