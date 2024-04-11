馬英九訪陸今返台　桃園機場警力戒備防鬧事

桃園機場第二航廈入境大廳一早就有大批警力戒備。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月11日電（記者 盧誠輝）馬英九今日結束訪陸11天行程，8點47分從北京首都機場出發，搭乘中國國際航空CA-185班機飛返台灣，預計上午11點30分抵達桃園機場第二航廈，將在機場發表簡短談話。



由於馬英九昨天下午在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會晤，舉世矚目。桃園機場第二航廈入境大廳，一早就有大批警力與維安人員戒備，到處站崗巡邏，慎防獨派團體藉機鬧事。



馬英九從4月1日至11日再度率大九學堂20名台灣青年學子前往大陸訪問，11天行程收穫滿載，馬一行人前3天先在廣東停留，第1天就參訪了包括大疆公司和騰訊總部，第2天又參訪比亞迪電動車公司、孫中山故居和港珠澳大橋，第3天則參訪黃花崗七十二烈士墓園、黃埔軍校與中山大學。



馬英九一行人隨後轉往陝西4天，第4天參加祭黃帝陵大典和參訪西安隆基綠能科技公司總部，第5天參訪馬援祠、楊凌智慧農業示範園、馬援墓、法門寺和西安城牆，第6天參訪了秦始皇帝陵博物院、西安國家版本館和芙蓉園，第7天參訪陝西歷史博物館和大慈恩寺。



結束陝西4天行程後，馬英九一行人隨即搭高鐵到北京展開最後3天行程，第8天參訪盧溝橋、抗日戰爭紀念館、北京故宮、奧林匹克公園內的“冰絲帶”（國家速滑館）及“鳥巢”（國家體育場），第9天參訪北京大學，第10天則舉行了眾所矚目的習馬二會，第11天才結束行程滿檔的大陸參訪行程，從北京搭機返台。