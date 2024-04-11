貼花蓮家受災照遭圍攻　傅崐萁轟綠網軍邪惡

藍委傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月11日電（記者 楊騰凱）花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，中國國民黨花蓮縣“立委”傅崐萁在臉書貼出家中禮品倒滿地的照片，有貴婦茶、高檔茅台酒遭網友批評。對此，傅崐萁今強硬反擊，強調茅台酒都是自己買的，所謂的貴婦茶網路也都能買到，“誰家沒有幾瓶酒？”傅轟，災區受到民進黨網路叫罵攻擊，人性為何如此邪惡？



花蓮4月3日發生地震，傅崐萁當天一早就從台北趕回花蓮勘災，這段時間一直待在花蓮，昨日是死者頭七，蔡英文也到花蓮慰問。今日是震災發生以來，傅崐萁首度到台北為災區發聲，今日早上在“立法院”受訪。



傅崐萁地震發生後在臉書發出家中照片，結果滿滿一片都是高檔禮盒，這是否會影響到人民對花蓮地震捐善款的意願？



傅崐萁表示，這就是有沒有同理心的問題，台灣現在充滿詐騙與謊言，網軍橫行，側翼吃飽喝飽，台灣人民窮倒，這樣的大災難裡面，民進黨所有網軍側翼出動，各級民代出來叫罵，“我本身也是災民”，自己家裡到現在都還沒辦法善後，沒日沒夜在處理災區的事情，而且“誰的家中沒有幾瓶酒？”人家說的貴婦茶，上網就買得到，一盒700元、800元，可以這樣無限放大嗎？



傅崐萁強調，所有東西都是他自己買的，他30幾歲就是上市公司老闆，是白手起家的企業家，他擔任花蓮縣長9年薪資1400多萬元也全部捐出去，菲律賓風災時他還認養災區幼兒長達5年。他完全不懂，為什麼台灣災區發生這麼嚴重的災難，民進黨網軍竟然全部出動，各級民代出來叫罵，台灣最美風景是人，卻被民進黨污染成這樣。