QS最新排名　港大牙醫學科全球第三

QS世界大學學科排名 香港地區前10位（大公報） 中評社香港4月11日電／大公報報導，國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）於昨日公布最新“世界大學學科排名”，涵蓋54個學科範疇。香港共9間院校的204個學科上榜，成為全球4個進步最大的地區之一，當中4個學科位列全球前十位，129個學科打入全球前100位；香港亦是全球雇主聲譽提升最快的地區。世界方面，哈佛大學在19個科目上位列全球第一，內地共有8個學科入選全球前10位。



香港在今屆“世界大學學科排名”中成為全球4個進步最大的地區之一，僅次於阿曼、新加坡和秘魯；本港共204個學科上榜，較去年增加了26科，當中91科（45%）排名上升，衹有35科（17%）下跌；餘下51科（25%）排名不變，另有27科（13%）新上榜。



港院校四學科列全球十大



本港共有4個學科位列全球前十，較去年多1科，包括港大牙醫學科排名全球第3位、教育學科排名第7位；中大護理學科由第16名跳升至第8名，入選全球前十；科大的數據科學與人工智能學科則首次上榜，排名全球第10位。



港大牙醫學院院長傅立明表示，港大牙醫在過去十年中，八年保持全球前三的位置，是一項重大的成就，反映了學院矢志卓越教學、創新研究，以及提供全面優質口腔護理的堅定信念。



此外，本港今年有4個學科新入選全球首20位，包括理大工程─土木及結構位列第14名、教大教育學、港大法律學及港大工程─土木及結構均排行全球第20位。理大成為本港整體進步最大院校，整體上升55%，其中20個學科上升，8科保持不變，僅2科下跌。

