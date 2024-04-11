傅崐萁：台灣人祖先就是中華民族　無法抹滅

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月11日電（記者 楊騰凱）針對中共中央總書記習近平10日下午會見馬英九的“習馬二會”，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日上午受訪表示，民進黨做到兩岸兵凶戰危，任何人願意站出來推動兩岸和平，都應該予以掌聲，台灣人的祖先就是中華民族，這是無法抹滅的事實。



傅崐萁今日上午在“立法院”接受媒體聯訪，被問及對習馬二會的看法。



傅崐萁指出，民進黨賴清德不斷表達他是“務實的‘台獨’工作者”，讓兩岸進入到戰爭邊緣，全世界的媒體都在報導，台灣將是第三個戰場，在俄烏、以巴之外，台灣就是第三個火藥庫。



傅崐萁表示，今天民進黨已經做到兩岸兵凶戰危，“務實的‘台獨’工作者”即將就任。在兩岸斷線期間，台灣除了高科技業以外，其他百工百業都是哀嚎連天，我們再次表達，兩岸到底要和平還是戰爭？有人不怕被民進黨抹黑抹紅，願意站出來推動兩岸和平對話，讓兩岸危險氣氛降低，我們都應該予以掌聲。



傅崐萁表示，台灣人要的就是安居樂業，我們再次表達，願意站出來推動台灣和平的人，我們都應該予以肯定。民進黨做不到的，大家一起來做，願意推動和平的人來做，願意台灣安居樂業的人來做，讓善良的台灣人有一個和平的兩岸、安定的台灣。



怎麼看馬英九疑似要講中華民族，卻講成“中華民國”？



傅崐萁指出，不論是“中華民國”還是中華民族，這都是同文同種，同血緣同祖宗，這是沒辦法抹滅的事實。台灣人的祖先就是中華民族，包括400年前遷到台灣來，或是1949年移居到台灣，與千年的原住民族，我們在這塊土地上不分你我，我們都是台灣人，都是“中華民國”的“國民”。