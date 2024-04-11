賴清德新人事吃太狠？林佳龍：不會啦

林佳龍出席青商會主辦的第62屆十大傑出青年選拔活動。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天公布由卓榮泰擔任新任“行政院長”等第一波高層人事，獨缺民進黨派系“正國會”人士，“正國會”中常委陳茂松開砲痛批卓榮泰“吃太狠”，今天媒體詢問“正國會”領袖、“總統府”秘書長林佳龍，卓會不會“吃太狠”，他則笑了一下說，不會啦！至於是否有答應賴請德要加入團隊？他表示，“我一直在團隊，而且也會一直在團隊中。”



林佳龍今天出席青商會主辦的第62屆十大傑出青年選拔活動，會後對於媒體詢問一一回應。



媒體問到有沒有被徵詢擔任“外交部長”？林佳龍表示，賴清德在組織新政府，現在產生新的“閣揆”，“組閣”期間會陸續公布人事，因為他負責政府交接，這段時間賴清德有找他有討論相當多，有關於人事相關事項都有討論。



他也說，外交形式非常多，外交人才非常多，他有和賴清德這方面推薦一些人選，希望在未來執政團隊扮演一定角色，相信新政府會考量、要落實政見，新“閣揆”陸續徵詢中，特別是“國安”相關人事安排會有整體佈局。



是否有答應賴請德要加入團隊？林佳龍表示，“我一直在團隊，而且也會一直在團隊中。”



媒體詢問賴清德找的“內閣”都是“台南幫”？林佳龍認為，為國舉才適才適所，會考量到每個人才在最適當的位置發揮，成為一個團隊。新“閣揆”組成時考慮到有些過去表現，對他的認識，不要去從單一背景來看，要從整體團隊組成看新政府人事佈局，最主要成為密切合作、分工的團隊，才能發揮執政，為人民服務。

