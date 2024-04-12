炎黃子孫黃帝故里拜祖　尋根溯源祈復興

人文始祖軒轅黃帝雕像。（中評社 吳雨菲攝） 中評社禹州4月12日電（助理記者 吳雨菲）“三月三，拜軒轅。”4月11日，中評社助理記者來到黃帝故里，親臨甲辰年黃帝故里拜祖大典盛況。此刻，來自五湖四海的炎黃子孫齊聚這片充滿神聖與敬仰的土地，向人文始祖軒轅黃帝獻上最崇高的敬意，共同祈願中華民族實現偉大復興。



甲辰年黃帝故里拜祖大典主題為“同根同祖同源，和平和睦和諧”。典禮現場莊重肅穆，黃河文化的深厚底蘊與中原文化的鮮明特色在這裡交織融合。數千名與會者，包括來自台灣及海外的華人嘉賓，均佩戴黃色絲巾，以表達對黃帝的崇敬與紀念。



來自海外的僑胞楊先生激動地告訴中評社助理記者，這是他首次親臨拜祖大典。他提到，軒轅黃帝作為三皇五帝之一，其功績與地位不言而喻。能夠親自參與這一盛事，他感到無比榮幸與激動，同時也對中華傳統文化充滿感恩之情，它讓我們擁有一個繁榮昌盛、國泰民安的中國。



中評社助理記者觀察到，本次大典中的音樂、服飾、舞台設計與典禮流程均巧妙地將古老的中國文化融入現代元素。舞劍鼓舞作為漢代最高規格的禮儀舞蹈，經過精心改編後更顯大氣磅礴。舞者們擊鼓起舞，舞步變換間流露出優雅與力量，令人心潮澎湃。



來自台灣雲林縣的張玉貞對這場傳統歌舞表演贊不絕口，她表示：“這些表演為整個儀式注入了活力，仿佛讓我穿越時光，回到了古代。”



黃帝故里園區經過精心規劃與提升，如今煥然一新地展現在世人面前。園區內的連廊浮雕已竣工，26幅精美雕刻的浮雕仿佛一部流動的歷史畫卷，生動展現了黃帝一統華夏、開創文明的輝煌歷程。

