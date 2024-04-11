盧秀燕訪星行程未全公開　蔡其昌：為何隱瞞

綠委蔡其昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月11日電（記者 方敬為）國民黨台中市長盧秀燕4月3日至5日出訪新加坡，但未全數公開出訪行程，民進黨台中市議會黨團要求盧秀燕今天赴議會備詢說明。曾與盧秀燕競選台中市長的民進黨“立委”蔡其昌今天對此表示，盧秀燕花公帑出訪，卻不公開出訪行程、內容、成果，非常不合理，為何需要隱瞞？他呼籲盧秀燕秉持公開、透明精神，對外說明。



民進黨台中市議會黨團批評盧秀燕出訪新加坡，全程猶如霧裡看花，邀盧秀燕應專案報告，向市民說明，11日議會召開定期會，要求盧秀燕對相關議題備、答詢。



蔡其昌11日上午出席“中興大學獸醫人才培訓中心暨獸醫教學醫院開工動土典禮”，針對盧秀燕出訪行程未完全公開受訪表示，台灣是民主社會，很少首長用政府預算出訪，最後卻不公開詳細行程，除非新加坡是盧秀燕私人度假的行程，否則今天花公帑出外交流，卻不公開出訪詳細內容是很違反常理的，市長去新加坡交流，到底見了誰、有什麼心得？這個議員應該很有興趣，市民應該也很有興趣。



蔡其昌說，畢竟盧秀燕是用政府的預算出訪，確實有必要向市民大眾說清楚，到底有什麼成果？或者市民會關心錢到底用在哪裡？盧秀燕市長應該坦然的開誠布公，以符合公開、透明的施政精神。