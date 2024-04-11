習一話讓台觀光業嗨翻　蕭博仁：賴應釋善意

旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）昨日登場的“習馬二會”習近平總書記拋出“熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”的訊息，今天振奮了台灣觀光業者，相關股票一早都逆勢大漲，業界對於兩岸觀光恢復充滿期待。



旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社訪問表示，政府單位目前沒有與旅遊業者有任何聯絡，也未曾見到賴清德，現在只能看賴520就職演說怎麼講，他個人認為賴應會釋出善意。他也說，沒有陸客來台觀光，2024來台旅客1000萬人次的目標不可能達到。



蕭博仁說，旅遊業者目前暫緩520抗議活動，但發起連署截止至4月15日，估有逾千家業者參與，後續會將連署書交給“總統府”、“行政院”、“立法院”，並希望“立法院”能做出決議文，讓行政單位去執行。



中共中央總書記習近平10日下午4點在人民大會堂東大廳與馬英九會面，這是繼2015年新加坡習馬會之後的第二次會面。新華社報導，習近平表達“熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”。



蕭博仁自1990年踏入旅遊業，做了3年業務後，創辦“大馨旅行社”，2008年開放陸客來台觀光後，也曾協助海基會處理數起陸客來台旅遊意外事件，居中安排陸客家屬來台善後。蕭博仁2000年起即積極推動旅行公會全聯會的會務，並曾任第5屆全聯會副理事長。



蕭博仁接受中評社訪問表示，6月“禁團令”發布後，旅遊業者都還沒見過賴清德，旅遊業者拜會民進黨，也是由民進黨副祕書長何博文及中國事務部等幹部接待，當時有表達旅遊業者的心聲，但主要是賴清德還沒就任，因此何博文等人也沒辦法給旅遊業者任何答覆，但會轉達給賴清德。