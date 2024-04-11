鄭銘謙接“法務部長”賴士葆曝起訴綠政敵有功

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月11日電（記者 俞敦平）賴清德近日陸續公布新“內閣”成員，根據台灣媒體報導，“法務部長”一職內定由來自台南的現任台北地檢署檢察長鄭銘謙擔任。由於鄭銘謙曾因調查中國國民黨宜蘭縣長林姿妙的貪污案和起訴台灣民眾黨新竹市長高虹安的助理費案而受到矚目。國民黨“立委”賴士葆11日上午痛批“法務部”逐漸成為統治者的政治工具，這是一個令人悲哀的現實。



由於鄭銘謙在台南擔任檢察官期間因調查宜蘭縣長林姿妙的貪污案而受到矚目。他在成為台北地檢署檢察長後，又起訴了新竹市長高虹安的助理費案。賴士葆表示，這樣的人事安排並不令人意外。他認為，這是一種政治慣例，即那些對綠營政敵提起訴訟並取得成果的檢察官往往會獲得晉升。他指出，這種模式顯示出“法務部”逐漸成為統治者的政治工具，這是一個令人悲哀的現實。



另一方面，關於報導稱銷毀過期雞蛋的程序延宕導致多花費八千萬新台幣，“農業部”表示其中一半的費用是由政府承擔。對此，賴士葆回應說，政府承擔這些費用並不令人驚訝，因為政府經常會吸收出現的問題。他還透露，目前還有大量過期的雞蛋存放在海關，而且已經過期一年，這些雞蛋只能作為肥料使用。他對於這些雞蛋為何會長時間存放在海關而不被處理表示疑惑。