盧秀燕尊重賴清德人事權　有兩個期許

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月11日電（記者 方敬為）針對賴清德昨日公布首波“內閣”人事，國民黨台中市長盧秀燕今天表示，尊重賴的人事權，她對人選沒有特別意見，但站在地方首長的立場，她有兩個期許，第一，希望未來“賴政府”能與地方政府建立夥伴關係，第二，希望官方未來要不分黨派、公平施政。



賴清德10日公布首波“內閣”名單，“行政院長”由民進黨前主席卓榮泰出任，青平台基金會董事長鄭麗君任副院長，“行政院秘書長”為龔明鑫、“行政院”發言人為陳世凱。



盧秀燕11日出席台中市議會市政報告，國民黨議員就賴清德首波政府官員名單提出質詢表示，台中市還有許多重要建設需要官方資源協助，但過去蔡英文政府在預算分配上，經常看顏色、大小眼，問盧秀燕對賴清德公布的“行政院”正副院長有何看法？



盧秀燕答詢表示，她一向對政治不評論，不過因為“中央”官員與地方政府息息相關。她先對賴清德所發布的人事表示尊重與祝福，但站在地方政府的立場，她則有兩個期許。



盧秀燕說，第一個，希望“中央”要跟地方政府建立夥伴關係，各個城市讓台灣發展更均衡、更完善；第二個的期望民進黨政府要公平施政，未來在資源的分配上能夠不分藍綠、不分黨派、不分地域，公平分配，雨露均霑。