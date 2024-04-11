韓溺水女童遭11家醫院拒收後死亡

圖：由於醫生罷工，韓國多地醫院人手緊張。＼法新社 中評社北京4月11日電／據大公報報導，據韓國《朝鮮日報》報導：韓國政府擴招醫學生政策引發的醫生罷工仍在持續，醫政矛盾成為此次國會選舉最受關注的議題之一。韓媒9日報導稱，一名年僅2歲9個月的女童溺水後急需轉院做手術，卻被11家醫院以“人手不足”等理由拒收，最終不幸身亡。



韓國忠清北道一名2歲9個月大的女童3月30日掉進一米深的水溝，出現心臟驟停。在當地一家醫院接受治療後，女童心跳一度恢復正常，但醫院認為需要將其轉至大型醫院進行緊急手術，因此向忠清北道、忠清南道和首都圈的11家醫院提出轉院要求。然而，這些醫院均以“人力不足”或“病床不足”等理由拒絕接收兒童重症患者。不久後，女童再次心臟驟停，不幸身亡。



韓國總理韓悳洙9日說，這宗悲劇把韓國面臨的必要醫療和地方醫療系統崩潰的問題赤裸裸地展示出來。他強調，韓國政府著手進行醫療改革，正是為了避免再次發生這種悲劇。



尹錫悅政府今年初宣布將大幅擴招醫學生，韓國醫生強烈反對，並從2月20日開始罷工。韓媒稱，此次國會選舉結果或將影響醫療改革走向。牽頭組織罷工的“大韓醫師協會”緊急對策委員會計劃在選舉結束後與全國醫學院教授協會等舉行聯合記者會，屆時預計教授團體、住院醫生和醫科大學生將組成“聯合應對陣線”，統一與政府進行談判。