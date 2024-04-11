“產能過剩論”是拜登經濟學的遮羞布

圖：中國工業產能利用率走勢與美國趨同，且與全球經濟周期高度吻合，不存在過剩一說。圖為即將出口海外的中國新能源汽車。 中評社北京4月11日電／據大公報報導，美國財政部部長耶倫兩度訪華，在明確表態“中美不脫鈎”之餘，大談中國外貿“新三樣”（電動汽車、光伏、鋰電池）的產能過剩問題。但在補貼退坡、產能出清的當下，耶倫“避重就輕”的言論顯得極為詭異。更為合理的解釋是，鑒於選前民調壓力，拜登政府急需為產業政策的失利尋找“遮羞布”。



“產能過剩論”的拋出，是為了引出“中國對外低價傾銷”的結論。回顧2023年，“新三樣”的確是中國出口當之無愧的領頭羊，產品合計出口1.06萬億元（人民幣，下同），同比增長29.9%。而取得如此驕人的成績，也屬實建立在價格優勢的基礎之上。



價格優勢不等同“傾銷”



但要理清的一點是，“低價”不能與“傾銷”畫等號。傾銷的定義為，產品出口價格大幅偏離成本價格，且對出口國的產業發展造成損害。“新三樣”顯然不符合這一標準。



筆者以新能源車產業為例。首先，中國購置補貼政策於2022年底全面終止，這意味著車企營收已與產業政策無關。其次，中國新能源車在海外是“提價賣”、而非“壓價賣”。甚至可以說，車企在境外市場的高利潤在為境內市場打價格戰“輸血”。



在去年9月的慕尼黑車展上，比亞迪旗下車型“海豹”正式亮相歐洲，其中低配版售價4.49萬歐元、高配版售價5.099萬歐元，相較中國市場價格分別高出84%與43%。但橫向比較來看，“海豹”仍相對德國新能源車有競爭優勢。



美國政府指責中國“產能過剩”，但從未見過“漲價去庫存”的玩法。而從數據統計（見配圖）可知，中國工業產能利用率走勢與美國趨同，且與全球經濟周期高度脗合，不存在過剩一說。“新三樣”的出口爆發，憑藉的是在國內市場殘酷競爭下練就的產業升級與創新優勢。

