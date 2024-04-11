3月份中國CPI同比上漲0.1%

中評社香港4月11日電／國家統計局11日發佈數據，3月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點；環比下降1.0%。一季度，全國居民消費價格與上年同期持平。



“3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，全國CPI環比季節性下降，同比漲幅有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，保持溫和上漲。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟說。



新華社報導，統計數據顯示，3月份，食品價格同比下降2.7%，降幅比上月擴大1.8個百分點。食品中，雞蛋、鮮果、牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降10.4%、8.5%、8.4%、6.0%和1.7%，降幅均有擴大；鮮菜、豬肉價格分別由上月上漲2.9%和0.2%轉為下降1.3%和2.4%。



3月份，非食品價格同比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.4個百分點。非食品中，服務價格上漲0.8%，漲幅回落1.1個百分點，主要是出行類服務價格回落較多，其中旅遊價格漲幅從上月的23.1%回落至6.0%，飛機票價格由上月上漲20.8%轉為下降14.7%；家庭服務、醫療服務和教育服務價格漲幅均在1.7%左右。工業消費品價格由上月持平轉為上漲0.4%，其中能源價格上漲1.3%，漲幅比上月擴大；小家電、家用紡織品、家庭日用雜品等價格漲幅在1.1%至3.2%之間，漲幅均有擴大。



3月份，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.1%，降幅比上月收窄；同比下降2.8%，降幅略有擴大。

