平保力拓醫療養老服務　值得留意

圖：平保（02318） 中評社北京4月11日電／據大公報報導，港股近日表現不錯，持續反彈，恒生指數更升破17000點水平，不過，內地保險股表現落後，仍處於相對較低的水平，估計短期有機會追落後，不妨留意。而隨著中國老齡化程度不斷加深，居民對健康管理和品質生活的意識逐漸增強。平保（02318）深化“綜合金融＋醫療養老”戰略，創新推出中國版“管理式醫療模式”，在提供傳統保險保障的同時，承擔起整合醫療養老服務資源、管理客戶健康的職責，為客戶提供性價比最佳的醫療養老服務，形成獨有的盈利模式，值得留意。



2023年，公司實現歸屬於母公司股東的營運利潤1179.89億元人民幣。截至2023年12月末，在平保2.32億的個人客戶中有近64%同時使用了醫療養老生態圈提供的服務，享有醫療養老生態圈服務權益的客戶覆蓋壽險新業務價值佔比逾73%。



交銀國際表示，預計平保的財產險業務2024年綜合成本率有望顯著改善。2022年、2023年保證保險承保虧損顯著削弱公司財險業務盈利能力，隨著公司壓縮業務規模，融資性保證險的拖累已出清。預計2024年財險綜合成本率為199.2%，較2023年下降1.5個百分點。並預計其中期內分紅能力有保障。市場擔心核心償付能力充足率的下降對公司分紅能力形成限制。該行認為，公司具有綜合金融的優勢，壽險及健康險、財險和銀行這三大核心業務在中期內有望繼續提供穩定盈利貢獻。維持其“買入”評級，給予目標價51元。