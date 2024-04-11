中評社北京4月11日電／網評：為何美經濟好轉無助拜登選情？



來源：大公報 作者：周八駿



從歷史經驗看，經濟形勢對美國總統選舉很重要。經濟形勢好，有利於在任總統連任，否則，即使外交或軍事取得成功，也抵銷不了經濟不景對選情的打擊。



舉一個著名事例。1991年美國多數選民支持時任總統老布什攻打伊拉克。當時老布什的民意支持度高逾90%。老布什打勝了那一仗。然而，1992年美國展開總統大選時，經濟衰退、失業率上升、居民收入下降。當時，同老布什競爭的民主黨政治新星比爾‧克林頓提出一個競選口號——“這是經濟（問題），蠢才！”（“It is the economy， stupid！”）抓住了美國民心，贏得了大選勝利。



當前美國經濟形勢不錯。儘管美聯儲從2022年3月起11次加息，聯邦基金利率（亦即美國銀行間隔夜拆款利率）升至5.25－5.50%，為2001年以來最高水平。但是，美國經濟2023年至今保持增長，失業率下降，通脹受控。



美國勞工部2024年3月29日公布，2月撇除較波動的食物和能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數按年升2.8%，通脹持續回落。美國勞工部4月5日公布，3月非農業職位增加30.3萬個，創2023年5月以來最大升幅；就業參與率提升0.2個百分點至62.7%。



美國民主制度危機深化



然而，美國經濟好對拜登爭取連任起不到助選效果。至今，美國多個民調結果皆顯示，領先的是特朗普。為什麼？因為世界百年未有之大變局，使以往美國大選經驗不適用。

