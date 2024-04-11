中評社北京4月11日電／網評：西方媒體偏見阻擋不了中國發展



來源：大公網 作者：何建宗



《經濟學人》上周發表的文章《中國的重啟是一場冒險》，充斥其對中國製造業和經濟發展的偏見。文章聲稱，在國內消費疲軟的情況下，中國把重點放在電動汽車和鋰電池的大規模生產和出口上，“美國一定會限制自中國進口的先進產品或中國企業在其他地方生產的產品”，“歐洲正陷入恐慌，擔心中國汽車的大量生產會打壓其本土汽車製造商的發展勢頭”。文章又稱，中國經歷了歷史上最瘋狂的房地產繁榮，但隨後又走向衰敗，而房地產危機“將對資金短缺的地方政府不利”云云。



中國為全球經濟注入動力



《經濟學人》的文章反映一些西方媒體與西方政客異口同聲，抹黑中國的發展，宣揚毫無根據的新版“中國威脅論”。一些西方國家為了維護其在全球經濟體系中的主導地位，不惜採取恐嚇手段，惡意炒作中國製造的高科技產品。事實上，中國製造業的表現在某些領域已經超出了世界的預期，但卻迅速被西方貼上了威脅全球經濟的標簽。在過去幾十年的經濟改革開放中，中國成功實現了從製造低端消費品到如今製造一流電動汽車、太陽能電池板和其他綠色產品的轉型。中國經濟實現高速增長，為全球經濟注入了積極正向的動力和活力，為其他發展中國家提升經濟發展水平指明了道路。西方政府和媒體對中國生產和出口的不當指責，其實是遏制中國發展的借口。



對於《經濟學人》關於內地樓市危機的論述，事實上中央政府已果斷採取行動，有序穩定樓市，實現“軟著陸”。在全球經濟低迷的背景下，樓市放緩並非中國獨有。在有內地房地產開發商於香港被破產清算之際，國家已採取措施，確保開發商在不影響民生的前提下，為購房者完成房地產項目，因為一些購房者投入的是畢生積蓄。同時內地的銀行亦有充足資金支持房地產開發商。根據住房和城鄉建設部的數據，截至今年2月，銀行已批准貸款2000多億元，支持全國276個城市約6000個房地產項目。基於今年全國GDP增速有望達到5%左右、失業率相對較低的情況，相信國民經濟會加速增長，房地產市場亦會回暖並保持穩健發展。

