小林制藥事件受害者多半出現範可尼綜合征

3月29日，小林制藥公司社長小林章浩（左二）在日本大阪舉行的新聞發布會上講話。（來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，日本腎臟學會9日說，對服用日本小林制藥公司問題保健品後健康受損的部分消費者開展的調查顯示，他們多半出現了範可尼綜合征的症狀，有四分之三的患者在停止服用後症狀出現改善。



當天，日本腎臟學會在與厚生勞動省聯合舉行的新聞發布會上公布了這項調查結果。據介紹，截至本月4日，該學會以95名服用小林制藥含紅曲成分保健品後健康受損的消費者為對象進行了調查。



學會理事長南學正臣說，這些患者在初診時有半數以上是因為倦怠感、尿異常等症狀而前去就診的，這些是範可尼綜合征的典型症狀。他表示，範可尼綜合征臨床表現包括患者尿液中的鉀、磷、尿酸等水平超標，有些患者表現出腎功能下降，這些情況也在多半患者身上得到確認。



調查還顯示，有四分之三的患者僅停止服用問題保健品，症狀就出現改善。南學正臣說，盡快停止服用問題保健品非常重要，並呼籲民眾不要過分恐懼，感到身體異常應盡快就診。



範可尼綜合征是腎小管功能異常引起的一組症狀。正常的腎臟能過濾血液中的廢物並將它們變成尿液排出體外，而範可尼綜合征患者的腎小管出現異常，過濾時本應重新被吸收回體內的蛋白質、礦物質等也隨尿液一起排出，導致患者出現浮腫、倦怠等。症狀惡化還可能發展為慢性腎功能衰竭。



發布會上還公布了服用問題保健品後死亡的5名消費者相關情況。5人中3人有前列腺癌、惡性淋巴瘤等既往病史。從年齡段來看，70多歲3人，90多歲1人，另一人年齡不明。



據厚生勞動省公布數據，截至9日，服用小林制藥問題保健品的消費者中已有219人住院，1296人前往醫療機構就診。