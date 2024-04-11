雲南：十一屆省委第七輪巡視完成進駐

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月11日電／據中央紀委國家監委報導，近日，十一屆雲南省委第七輪巡視完成進駐工作。10個巡視組將採取常規巡視、提級巡視、專項巡視和巡視“回頭看”等方式，分別對41個單位黨組織開展“政治體檢”。



被巡視單位分別召開了巡視工作動員會。會議傳達了省委書記王寧關於巡視工作的講話要求；省委巡視組組長作動員講話，對扎實開展巡視工作提出要求。



本輪常規巡視重點檢查被巡視黨組織“四個落實”等情況；提級巡視重點檢查州（市）紀委監委機關、黨委組織部履行職責使命等情況；專項巡視重點檢查被巡視黨組織學習貫徹清廉雲南建設部署要求、落實清廉雲南建設牽頭部門責任等情況；巡視“回頭看”重點檢查被巡視黨組織整改落實和紀檢監察機關（機構）、組織（人事）部門加強整改監督等情況。



省委巡視組將在相關被巡視單位工作2個月左右。巡視期間設專門值班電話、郵政專用信箱，主要受理反映被巡視黨組織領導班子及其成員，下一級黨組織主要負責人和重點崗位人員問題的來信來電來訪，重點是違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面問題反映。省委巡視組受理信訪時間截止到2024年6月3日。