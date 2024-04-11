以廉情抄報工作為抓手強化同級監督

近日，湖北省武漢市洪山區紀委監委針對日常監督發現的問題，向區政府分管領導制發《廉情抄報》，督促其落實黨風廉政建設主體責任，推動相關職能部門制定整改方案、解決相關問題。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上深刻闡述黨的自我革命的重要思想，強調要強化黨的自我監督，完善黨內監督的各項制度機制，不斷健全黨內監督體系。李希同志在全會工作報告中要求，聚焦政治責任，把監督重點放在推動各級黨委（黨組）和領導幹部特別是“一把手”擔當領導責任上。同級監督是黨內監督的重要組成部分，加強同級監督，是推進黨的自我革命、堅定不移全面從嚴治黨的現實需要。實踐中，湖北省武漢市紀委監委在湖北省紀委監委指導下，圍繞加強同級監督，探索建立和推行紀檢監察機關廉情抄報制度，制定出台《武漢市區級紀檢監察機關廉情抄報工作辦法（試行）》，明確廉情抄報的功能定位、適用情形、工作流程，通過抄報廉情提醒督促同級領導班子成員履職盡責，使同級監督更具體、有抓手、能落實。



堅持突出重點、抓住要害，發揮廉情抄報優勢特點



圍繞加強黨風廉政建設的重要內容和關鍵環節，通過廉情抄報持續壓實責任、強化措施、提升效率。



強規範細化工作要求。圍繞“報什麼”界定適用情形，依據同級監督有關黨內法規和政策文件精神，將抄報對象明確為區級領導班子成員（包括區委、區人大常委會、區人民政府、區政協領導班子成員以及區人民法院院長、區人民檢察院檢察長），將適用範圍細化為黨中央和中央紀委有關黨風廉政建設和反腐敗工作部署要求、區本級黨風廉政建設和反腐敗工作重要情況、區級領導班子成員分管部門和單位黨風廉政建設情況、其他需要瞭解掌握情況等情形。圍繞“怎麼報”規範工作流程，各區紀委監委監督檢查室、派駐紀檢監察組擬制的廉情抄報，須報分管領導審核、主要領導審批，經黨風政風監督室備案後，將廉情抄報分為“情況告知類”和“問題整改類”，以區紀委監委的名義發出。圍繞“報後怎麼辦”建立閉環機制，“情況告知類”抄報相關領導掌握，“問題整改類”抄報時要求附整改情況回告單，由責任單位填寫並報經分管區領導審批後反饋區紀委監委，紀委監委承辦部門負責跟蹤監督責任單位的整改情況，必要時提請紀委監委主要負責人與有關區級領導班子成員交換意見或者進行談話提醒；抄報情況定期報送上級紀委監委對口聯繫的監督檢查部門，作為其日常監督的重要內容。



督責任定向傳導壓力。聚焦“上級黨委、紀委監委有關重要會議精神和工作安排”“區本級信訪舉報、政治生態分析研判、重點領域專項整治等專題分析情況”“日常監督檢查、審查調查中發現涉及分管部門和單位的突出問題”等方面重點內容，點對點抄報同級分管領導班子成員，督促其充分履行管黨治黨政治責任，做到嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄。如，武昌區紀委監委將梳理的黨的十九大以來查處全區城建城管領域違紀違法案件情況和會同區政府召開城建城管領域警示教育大會情況，抄報給該區委主要負責人。該區區委書記專門就有關情況進行工作部署，要求城建城管領域相關單位主要負責人落實主體責任，堅持抓早抓小，持續強化常態教育、警示和監督，嚴防“事幹成了幹部倒了，甚至事沒幹成幹部也倒了”。

