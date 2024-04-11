山東：扎實推動綠色低碳高質量發展

（來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，“習近平總書記為山東發展指明方向，要求我們走在前、開新局。我們牢記囑托、勇擔使命、拼搏進取，高質量發展和現代化強省建設邁出堅實步伐。”在國務院新聞辦公室10日舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，山東省委副書記、省長周乃翔說。



周乃翔表示，山東是人口大省、文化大省、資源大省、經濟大省，承載著黨中央、國務院賦予的建設綠色低碳高質量發展先行區的重大責任。



周乃翔介紹，山東省地區生產總值近三年年均增長6%以上，去年達到9.2萬億元，萬億級城市達到3個；高新技術產業產值占比超51%，經營主體達到1474萬家；規上工業增加值近兩年平均增速達7.4%，11條標誌性產業鏈加快培育，製造業單項冠軍企業超200家、專精特新“小巨人”企業1032家；萬元GDP能耗近三年累計下降15.8%；高鐵營業里程達到2810公里；城鎮新增就業連年超過120萬人，公共服務和社會保障水平不斷提升。



“新征程上，我們將穩扎穩打、踏踏實實，奮力譜寫中國式現代化山東實踐新篇章。”周乃翔說，今年計劃實現地區生產總值增長5%以上，居民人均可支配收入增長5.5%左右。



扎實培育和發展新質生產力。強化以科技創新推動產業創新，抓實抓好推動大規模設備更新和消費品以舊換新，加快構建6個傳統產業、9個優勢產業、9個新興產業、7個未來產業組成的現代化工業體系。



扎實打造鄉村振興齊魯樣板。加快建設宜居宜業和美鄉村，深化“齊魯糧倉”建設，確保糧食年產量穩定在1100億斤以上，蔬菜、水果、水產品、肉蛋奶產量居全國前列，農林牧漁業總產值繼續領跑全國。



扎實打造對外開放新高地。做強上合示範區、濟南新舊動能轉換起步區、自貿試驗區等國家級開放平台，強化高質量招商引資，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

