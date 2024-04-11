好心情抵台　馬： 兩岸同屬中華民族盼對話

馬英九在桃園機場發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月11日電（記者 盧誠輝）馬英九結束訪問大陸11天行程近午返抵台灣，他在桃園機場第二航廈入境大廳發表簡短談話表示，兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，是他覺得這次最重要的收穫，只要有共同的政治基礎“九二共識”，兩岸就可以繼續對話，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣人更平安，更幸福。



馬英九今日上午8點47分從北京首都機場出發，搭乘中國國際航空CA-185班機飛返台灣，上午11點30分抵達桃園機場第二航廈，包括中國國民黨秘書長黃健庭和國民黨“立委”賴士葆、羅智強、涂權吉、翁曉玲等人都到機場接機。馬英九看來心情甚佳，臉上總掛著微笑。



馬英九隨後便在機場發表簡短談話指出，這次訪問大陸11天，讓台灣年輕人深刻瞭解中華歷史文化，認識到即使台灣和大陸的政治制度不同，生活觀與價值觀也不一樣，但我們都是炎黃子孫，同屬中華民族，這是他覺得這次最重要的收穫。



他強調，希望台灣年輕人能拋開意識形態，認識到台灣與大陸的歷史與文化連結，不是政治切得開的。更重要的是，兩岸的中國人可以和平處理爭端，只要有共同的政治基礎“九二共識”，兩岸就可以繼續對話。



馬英九強調，昨天與習近平會面，他認真聽取台灣年輕人的意見，也誠懇一一回覆，表達大陸推動和平發展，共創兩岸福祉的決心，他覺得這對兩岸交流是很正面的訊息。習近平也表達對花蓮震災的哀悼，他覺得這也是非常好的，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣人更平安，更幸福。